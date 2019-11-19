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Создан материал для гидрокостюма, который защитит от нападения акул

Ученые разработали уникальный материал, который будет положен в основу создания новых гидрокостюмов и защитит дайверов от нападений и укусов акул. Данный материал, как отмечают его создатели, помогает значительно уменьшить потерю крови в случае укуса морского хищника, что считается основной причиной смертей в таких ситуациях.
Создан материал для гидрокостюма, который защитит от нападения акул

Авторами этого изобретения стали специалисты из Университета Флиндерса. Ученые провели тесты двух видов новой защитной ткани, объединивших в себе высокомолекулярный полиэтилен повышенной плотности с весьма распространенным при производстве гидрокостюмов неопреном. Сравнив прочность таких изделий, исследователи пришли к выводу, что встраиваемые в традиционные гидрокостюмы легковесные волокна позволяют обеспечить довольно высокий уровень защиты от травм при укусах акул. Позднее из указанных волокон были созданы 10 различных вариантов материала, которые тестировались не только в лаборатории, но и на живом примере – с участием 4-метровых белых акул. Силу укуса при этом измеряли с помощью специальных датчиков.

«Созданный нами материал является более прочным и значительно более устойчивым к разного рода нагрузкам, в сравнении с обычным неопреном. К примеру, чтобы прокусить подобное изделие, требуется значительно больше укусов, да и следы от зубов по своему размеру оказываются значительно более узкими», - утверждают ученые.

В будущем исследователи планируют продолжить работу в данном направлении и выяснить, поможет лишь новый материал защитить дайверов не только от потери крови, но и от травм.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30

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