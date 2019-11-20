«Долой толстый живот»: Ирина Пегова взялась за борьбу с «жировыми отложениями»
Известная российская актриса Ирина Пегова всерьез решила заняться своей фигурой и формой. Если в прежнее время ее борьба с лишним весом заключалась в физических упражнениях и ежедневных беговых тренировках, то теперь избавиться от «жировых отложений» знаменитости помогают современные технологии.
В stories на страничке актрисы в социальной сети Instagram недавно появилась новая публикация, на которой Пегова лежит на процедурном столе в одной из клиник эстетической медицины. «Новый аппарат для тренировки мышц и сжигания жировых отложений. Долой толстый живот. Хотя я сама только вернулась из спортзала», - рассказала поклонникам артистка.
По словам 41-летней Ирины Пеговой, она решила прибегнуть к помощи аппаратного массажа, чтобы исправить некоторые особенности своего тела, которые считает своими недостатками. Кроме того, технологии якобы должны помочь артистке в избавлении от ряда неприятных последствий не совсем здорового и правильного питания.
В stories на страничке актрисы в социальной сети Instagram недавно появилась новая публикация, на которой Пегова лежит на процедурном столе в одной из клиник эстетической медицины. «Новый аппарат для тренировки мышц и сжигания жировых отложений. Долой толстый живот. Хотя я сама только вернулась из спортзала», - рассказала поклонникам артистка.
По словам 41-летней Ирины Пеговой, она решила прибегнуть к помощи аппаратного массажа, чтобы исправить некоторые особенности своего тела, которые считает своими недостатками. Кроме того, технологии якобы должны помочь артистке в избавлении от ряда неприятных последствий не совсем здорового и правильного питания.