«Долой толстый живот»: Ирина Пегова взялась за борьбу с «жировыми отложениями»

В stories на страничке актрисы в социальной сети Instagram недавно появилась новая публикация, на которой Пегова лежит на процедурном столе в одной из клиник эстетической медицины. «Новый аппарат для тренировки мышц и сжигания жировых отложений. Долой толстый живот. Хотя я сама только вернулась из спортзала», - рассказала поклонникам артистка.По словам 41-летней Ирины Пеговой, она решила прибегнуть к помощи аппаратного массажа, чтобы исправить некоторые особенности своего тела, которые считает своими недостатками. Кроме того, технологии якобы должны помочь артистке в избавлении от ряда неприятных последствий не совсем здорового и правильного питания.