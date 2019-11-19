«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток»





В сообщении также отмечается, что специалисты компании завершают проведение пусковых и наладочных работ перед окончательным введением газопровода в эксплуатацию, которая, в соответствии с действующим планом, должна состояться еще до конца текущего года. «На данный момент обе части газопровода, как на береговых объектах с российской стороны, расположенных близ Анапы, так и на приемном терминале на турецком побережье, заполнены газом», - отмечают в компании. Дополнительно подчеркивается, что станция «Русская», предназначенная для прокачки топлива со стороны РФ, вместе с участком берегового примыкания на российской территории, полностью готовы к работе на проектных мощностях. Кроме того, завершаются соответствующие работы и на турецких объектах, в частности, на приемном терминале возле городка под названием Кыйыкей.Стоит отметить, что суммарная мощность двух газовых магистралей «Турецкого потока», согласно действующему проекту, составляет 15,75 миллиардов кубических метров. По первой нитке российские углеводороды будут поставляться турецким потребителям, по второй – покупателям в странах Восточной и Южной Европы.