Кейтлин Дженнер оголилась перед камерами в свои 70 лет





Теперь Кейтлин Дженнер приняла решение опробовать собственные силы в британском шоу о выживании в джунглях под непрестанным наблюдением камер. При этом требуется регулярно проходить самые разные сложные испытания. Кейтлин Дженнер, которой исполнилось 70 лет, оказалась перед объективами в бикини для приёма открытого душа.Многие комментаторы похвалили знаменитость за фигуру. При этом в первый день пребывания на шоу Кейтлин Дженнер разнервничалась, поскольку с оглядкой на прошлые события посчитала более правильным решением остаться с дочерьми дома. После возникших сомнений она пожелала оставить проект. Кейтлин Дженнер не считает нормальным соседство с большим количеством насекомых и змей в джунглях.