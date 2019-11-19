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Кейтлин Дженнер оголилась перед камерами в свои 70 лет

Кейтлин Дженнер обнажилась перед камерами, несмотря на свой возраст в 70 лет. Речь идёт об отце Кайли и Кендалл Дженнер, бывшем муже Крис Дженнер – Брюсе Дженнере, который в 2017-м сменил свой пол на женский.
Кейтлин Дженнер оголилась перед камерами в свои 70 лет

Теперь Кейтлин Дженнер приняла решение опробовать собственные силы в британском шоу о выживании в джунглях под непрестанным наблюдением камер. При этом требуется регулярно проходить самые разные сложные испытания. Кейтлин Дженнер, которой исполнилось 70 лет, оказалась перед объективами в бикини для приёма открытого душа.

Многие комментаторы похвалили знаменитость за фигуру. При этом в первый день пребывания на шоу Кейтлин Дженнер разнервничалась, поскольку с оглядкой на прошлые события посчитала более правильным решением остаться с дочерьми дома. После возникших сомнений она пожелала оставить проект. Кейтлин Дженнер не считает нормальным соседство с большим количеством насекомых и змей в джунглях.

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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:17

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