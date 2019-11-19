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Поклонники не стали приходить на могилу экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева в его день рождения

Судя по всему, многомиллионная армия поклонников начала забывать бывшего солиста популярной группы «Иванушки International» Олега Яковлева спустя пару лет после смерти артиста. В этот раз в день его рождения на могиле оказалось безлюдно.
Поклонники не стали приходить на могилу экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева в его день рождения

О том, что поклонники больше не посещают могилу покойного музыканта пишет издание Nation News со ссылкой на продюсера Андрея Загорского, который как решил почтить память артиста в день его рождения и побывал у его могилы. Загорский, стоит напомнить, известен тем, что работает над фильмом, который должен рассказать зрителям историю жизни и сценической карьеры недавно скончавшейся певицы Юлии Началовой. Что же касается Олега Яковлева, то артисту недавно должно было бы исполниться 50 лет. Причем, если раньше в день рождения умершего музыканта у его могиле было не протолкнуться от огромного скопления поклонников, желавших почтить память певца, то в этот раз Загорский насчитал в этом месте всего пять человек.

«Куда подевался миллион фанатов Яковлева?» - задачется вопросом продлюсер.

Напомним, о скоропостижной кончине солиста «Иванушек» стало известно в конце июня позапрошлого года, когда он попал в клинику в тяжелом состоянии. Всего через несколько дней после госпитализации Олег Яковлев скончался. На момент смерти ему было всего 47 лет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00

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