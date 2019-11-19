Xiaomi представила голосовой помощник, способный вести задушевные беседы





Как бы там ни было, но в глобальных фирменных прошивках от Xiaomi новый голосовой ассистент не доступен. При этом в компании утверждают, что XiaoAI является первым в мире помощником, с которым пользователь может вести продолжительный предметный разговор или даже поговорить по душам. Наконец, в будущем бренд обещает превратить эту разработку в самого живого помощника из существующих. В то же самое время утверждается, что беседу с XiaoAI пользователь всегда может прервать четкой инструкцией – ассистент при этом сразу же переключится на выполнение поставленной задачи.Отмечается, что вместе с обновлением до версии 3.0 программе подарили и новый голос – теперь это молодой энергичный подросток мужского пола. Ранее в XiaoAI была только женская озвучка. Еще одно важное нововведение заключается в возможности самостоятельно принимать входящие звонки, если владелец сильно занят. Более того, голосовые сообщения программа способна перевести в текстовый вид и отобразить получателю прямо на дисплее, чтобы тот мог текстом ответить звонящему, не отвлекаясь, к примеру, от важного совещания.