Xiaomi представила голосовой помощник, способный вести задушевные беседы
В этот вторник, 19 ноября, в Китае состоялось мероприятие под названием Xiaomi Developers Conference, в рамках которого популярный бренд анонсировал немало новых продуктов. В их числе оказался и новый голосовой помощник XiaoAI 3.0, который, как утверждает разработчик, способен даже вести задушевные беседы.
Как бы там ни было, но в глобальных фирменных прошивках от Xiaomi новый голосовой ассистент не доступен. При этом в компании утверждают, что XiaoAI является первым в мире помощником, с которым пользователь может вести продолжительный предметный разговор или даже поговорить по душам. Наконец, в будущем бренд обещает превратить эту разработку в самого живого помощника из существующих. В то же самое время утверждается, что беседу с XiaoAI пользователь всегда может прервать четкой инструкцией – ассистент при этом сразу же переключится на выполнение поставленной задачи.
Отмечается, что вместе с обновлением до версии 3.0 программе подарили и новый голос – теперь это молодой энергичный подросток мужского пола. Ранее в XiaoAI была только женская озвучка. Еще одно важное нововведение заключается в возможности самостоятельно принимать входящие звонки, если владелец сильно занят. Более того, голосовые сообщения программа способна перевести в текстовый вид и отобразить получателю прямо на дисплее, чтобы тот мог текстом ответить звонящему, не отвлекаясь, к примеру, от важного совещания.
Как бы там ни было, но в глобальных фирменных прошивках от Xiaomi новый голосовой ассистент не доступен. При этом в компании утверждают, что XiaoAI является первым в мире помощником, с которым пользователь может вести продолжительный предметный разговор или даже поговорить по душам. Наконец, в будущем бренд обещает превратить эту разработку в самого живого помощника из существующих. В то же самое время утверждается, что беседу с XiaoAI пользователь всегда может прервать четкой инструкцией – ассистент при этом сразу же переключится на выполнение поставленной задачи.
Отмечается, что вместе с обновлением до версии 3.0 программе подарили и новый голос – теперь это молодой энергичный подросток мужского пола. Ранее в XiaoAI была только женская озвучка. Еще одно важное нововведение заключается в возможности самостоятельно принимать входящие звонки, если владелец сильно занят. Более того, голосовые сообщения программа способна перевести в текстовый вид и отобразить получателю прямо на дисплее, чтобы тот мог текстом ответить звонящему, не отвлекаясь, к примеру, от важного совещания.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46