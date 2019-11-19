Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов прочит Дмитрию Шепелеву расставание с Екатериной Тулуповой





После кончины певицы Жанны Фриске, которая родила Шепелеву сына Платона, он один занимается воспитанием мальчика и так и не завязал новых отношений. Однако недавно, впервые за 4 года, Шепелев все же рассказал поклонникам о новой избраннице, с которой он познакомился благодаря дружбе своего сына с ее дочерью. Пара в течение какого-то времени старалась не афишировать свои отношения, однако не так давно телеведущий все же публично признался, что совмещать личную жизнь с воспитанием сына ему пока сложно. Впрочем, как считает участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» Кинжинов, в будущем в отношениях между Шепелевым и Тулуповой он не видит никаких перспектив.По словам таролога, этот роман так и не приведет к официальному браку, но даже в том случае, если пара свяжет себя законными узами, их семейная жизнь будет весьма непродолжительной. Не исключено, что отношения между шоуменом и дизайнером могут прекратиться уже спустя несколько месяцев после свадьбы, передает портал «Телепрограмма».