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Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов прочит Дмитрию Шепелеву расставание с Екатериной Тулуповой

Всего несколько дней тому назад известный российский шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев лично подтвердил, что состоит в романтических отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, слухи о которых ходили в последнее время. Однако финалисты «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов уверен, что эти отношения обречены на провал.

После кончины певицы Жанны Фриске, которая родила Шепелеву сына Платона, он один занимается воспитанием мальчика и так и не завязал новых отношений. Однако недавно, впервые за 4 года, Шепелев все же рассказал поклонникам о новой избраннице, с которой он познакомился благодаря дружбе своего сына с ее дочерью. Пара в течение какого-то времени старалась не афишировать свои отношения, однако не так давно телеведущий все же публично признался, что совмещать личную жизнь с воспитанием сына ему пока сложно. Впрочем, как считает участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» Кинжинов, в будущем в отношениях между Шепелевым и Тулуповой он не видит никаких перспектив.

По словам таролога, этот роман так и не приведет к официальному браку, но даже в том случае, если пара свяжет себя законными узами, их семейная жизнь будет весьма непродолжительной. Не исключено, что отношения между шоуменом и дизайнером могут прекратиться уже спустя несколько месяцев после свадьбы, передает портал «Телепрограмма».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:39

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