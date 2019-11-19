АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Фанаты «Макдоналдс» стали жертвами банковского трояна

Любители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» стали жертвами банковского вируса-трояна, распространенного через поддельную рекламу. Сообщается, что новая вредоносная программа использует всплывающие уведомления в ОС Windows для похищения персональных данных жертв.
Фанаты «Макдоналдс» стали жертвами банковского трояна

Атаки на большинство пострадавших пользователей начинались через спам и вредоносную рекламу. Замаскированный под коммерческие публикации вирус размещался в социальной сети Facebook и предлагал потенциальным жертвам перейти по ссылке для получения скидочных купонов в ресторанах быстрого питания всемирно известной сети. Достаточно было всего одного клика по такому «рекламному» посту, чтобы компьютер тут же скачал ZIP-файл, замаскированный под купон со скидкой. Дальнейший запуск этого файла и приводит к загрузке вируса. Сообщается, что вредоносная программа делает скриншоты, а также способна имитировать нажатия клавиш на клавиатуре и движения курсора мыши. Более того, вирус собирает данные о версии ОС, списке установленных на ПК банковских приложений и антивирусных программ, а также похищает другие персональные данные пользователей.

Как рассказали специалисты компании ESET, которые первыми выявили данный троян, его основной целевой аудиторией оказались жители Бразилии и Мексики. Более того, в бразильской версии фирменного магазина расширений Google Chrome появилась еще одна версия данного вируса, замаскированная под приложение, якобы предназначенное для защиты браузера, однако вместо этого пытающееся похитить ключевые банковские данные потенциальных жертв.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым переехали жить к родителям актрисы в…
Создан материал для гидрокостюма, который защитит от нападения…
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди увеличила…
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий…
Кейтлин Дженнер оголилась перед камерами в свои 70…
Авиация двух областей ЮВО получила «Терминатор» и «Ночные…
Поклонники не стали приходить на могилу экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева в его день…
Доктор Мясников назвал 5 смертельных…
Xiaomi представила голосовой помощник, способный вести задушевные…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов прочит Дмитрию Шепелеву расставание с Екатериной…
Фанаты «Макдоналдс» стали жертвами банковского…
Чёрный перец нейтрализует вред от употребления жирной…
«У него спектакль в конце декабря»: Сын Михаила Боярского опроверг сообщения об уходе отца со…
Украина планирует построить на Луне…
Прохор Шаляпин тайно завладел биоматериалами внебрачного сына для нового…
Ученые проследили зависимость мужского стресса от зарплаты…
Войска ЗВО усилятся бригадным комплектом РК…
Соседка матери Дмитрия Диброва рассказала о последних днях ее…
Экс-супруга Александра Кержакова заявила, что Дмитрий Тарасов бил Ольгу…
Врачи рассказали о том, как путешествия влияют на…
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала расставание с Прохором…
Peugeot продемонстрировала 208 Rally 4 для…
Меган Маркл возглавила рейтинг самых стильных мировых…
Названы вещи, которые скоро исчезнут из…
Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ выпустят в стиле Star…
Ученые нашли лекарство от малярии в традиционных супах народов…
В России начались продажи монитора Acer ConceptD…
Ведущий "Дом-2" Андрей Черкасов сдал дорогое кольцо Виктории Романец в…
Стало известно, когда в России появятся электронные…
В Саратовской области мужчину насмерть раздавило упавшим…
Facebook запустила приложение для создания…
Специалист в области инфекционных заболеваний рассказал о народных средствах лечения…
Экстремальное развлечение: Никита Пресняков с женой прокатились на зиплайне в…
Xiaomi планирует в ближайшие дни представить новый фитнес-браслет Mi Smart…
Названа истинная причина развития раковых…
Роман Гриценко: «Между нами с Бузовой точно что-то…
В чем сила «Единой России» в регионах и какие вопросы планируют решать в первую очередь? Экспертный клуб оценил работу партии…
Актёр Игорь Савочкин перенёс операцию в…
Новый седан Audi A3 тестируют на заснеженных дорогах…
«Надо было ее раньше выгнать, как собаку»: Мать Александра Петрова об Ирине…
Просмотреть все новости