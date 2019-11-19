Фанаты «Макдоналдс» стали жертвами банковского трояна





Атаки на большинство пострадавших пользователей начинались через спам и вредоносную рекламу. Замаскированный под коммерческие публикации вирус размещался в социальной сети Facebook и предлагал потенциальным жертвам перейти по ссылке для получения скидочных купонов в ресторанах быстрого питания всемирно известной сети. Достаточно было всего одного клика по такому «рекламному» посту, чтобы компьютер тут же скачал ZIP-файл, замаскированный под купон со скидкой. Дальнейший запуск этого файла и приводит к загрузке вируса. Сообщается, что вредоносная программа делает скриншоты, а также способна имитировать нажатия клавиш на клавиатуре и движения курсора мыши. Более того, вирус собирает данные о версии ОС, списке установленных на ПК банковских приложений и антивирусных программ, а также похищает другие персональные данные пользователей.Как рассказали специалисты компании ESET, которые первыми выявили данный троян, его основной целевой аудиторией оказались жители Бразилии и Мексики. Более того, в бразильской версии фирменного магазина расширений Google Chrome появилась еще одна версия данного вируса, замаскированная под приложение, якобы предназначенное для защиты браузера, однако вместо этого пытающееся похитить ключевые банковские данные потенциальных жертв.