Двуногого робота Cassie обучили чеканить мяч





Как можно увидеть на записи, робот подкидывает мяч при помощи специальной мини-платформы, закреплённой на его верхней части. Для чеканки робот обеспечивает вертикальные движения корпусом и несколько наклоняется в ту либо иную сторону для контроля траектории предмета.На текущий момент Cassie контролирует позицию площадки и мяча, используя внешнюю систему для контроля его движений. В то же время применяемый алгоритм предполагает, что механизм в полной мере остаётся неподвижным. В реальности он способен незначительно перемещаться, вследствие чего из-за мини-ошибки при проведении расчетов мяч падает мимо.