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Двуногого робота Cassie обучили чеканить мяч

Двуногого робота Cassie обучили чеканке мяча. Разработка инженеров из Калифорнийского университета в Беркли появилась еще в 2017-м, после чего механизм стали развивать за счет самых разных навыков.
Двуногого робота Cassie обучили чеканить мяч

Как можно увидеть на записи, робот подкидывает мяч при помощи специальной мини-платформы, закреплённой на его верхней части. Для чеканки робот обеспечивает вертикальные движения корпусом и несколько наклоняется в ту либо иную сторону для контроля траектории предмета.

На текущий момент Cassie контролирует позицию площадки и мяча, используя внешнюю систему для контроля его движений. В то же время применяемый алгоритм предполагает, что механизм в полной мере остаётся неподвижным. В реальности он способен незначительно перемещаться, вследствие чего из-за мини-ошибки при проведении расчетов мяч падает мимо.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:10

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