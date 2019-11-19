«У него спектакль в конце декабря»: Сын Михаила Боярского опроверг сообщения об уходе отца со сцены





Все началось с программы на телевидении, которая была посвящена якобы завершению карьеры Боярского. В эфир даже пустили кадры, на которых Михаил Сергеевич рассказывает о семье и утверждает, что хотел бы проводить с близкими побольше времени. «Займусь важным делом – воспитанием внуков», - утверждает он. Спустя какое-то время эти данные подтвердил некто Александр Зыкин, представившийся арт-директором Боярского. «В конце декабря этого года будут премьерные юбилейные театральные постановки. Это будет последняя возможность увидеть актера на сцене», - заявил источник. Но, как выяснилось, никто из членов семьи Боярского о таких планах даже не слышал. А по словам сына артиста, депутата Государственной думы Сергея Боярского, он и вовсе впервые узнал о том, что отец якобы решил завершить актерскую карьеру, из сетевых изданий, поэтому уверен, что вся эта шумиха вызвана обычными слухами.«Я уверен, что это не так. Могу только догадываться, откуда пошла эта новость. Но таких планов, равно как и соответствующих заявлений никогда не было. У него новый спектакль в конце декабря. Премьера как раз попадает на дни празднования юбилея отца. Также происходило и с предыдущими работами», - приводит слова Боярского-младшего «Комсомольская правда».