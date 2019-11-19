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Прохор Шаляпин тайно завладел биоматериалами внебрачного сына для нового ДНК-теста

Известный российский певец Прохор Шаляпин тайно завладел биоматериалами своего сына Федора. Артист не верит экс-возлюбленной Татьяне Гудзевой и планирует снова провести тест ДНК на предмет родства с мальчиком.

В июле этого года Татьяна Гудзева родила сына Федора. Родственники Шаляпина не хотели принимать этого ребенка в семью, однако сам певец все же навестил новоиспеченную мать с ребенком. Она же при этом показала артисту результаты экспертизы ДКН, которая подтвердила его биологическое отцовство. «Примерно месяц тому назад мы с Прохором решили возобновить наши отношения, вот уже пару недель он живет у меня. Я и раньше говорила, что мы не прекращали общения. Кроме того, подписчики поделились со мной фотографиями Цымбалюк-Романовской в компании другого мужчины. Я не стала об этом молчать, а Прохор решил приехать и лично удостовериться в моих словах», - рассказала Татьяна Гудзева в рамках программы «На самом деле», которая выходит в эфире телеканала НТВ.

Судя по всему, бывшая избранница артиста готова пойти на все, чтобы вернуть его. Сам же Шаляпин с некоторых пор рассказывает, что ему удалось охмурить Гудзеву, получить доступ к новорожденному и тайно собрать его биоматериал. Теперь исполнитель планирует провести еще один тест ДНК на предмет родства с мальчиком. А вот роман с киевской пианисткой и бывшей супругой Армена Джигарханяна музыкант пока поставил на паузу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:02

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