Доктор Мясников назвал 5 смертельных симптомов
Доктор Александр Мясников рассказал о 5 смертельных симптомах в эфире передачи «О самом главном». Он отметил, что при появлении одного из указанных признаков требуется срочно посетить больницу для получения квалифицированной медицинской помощи.
Первым достаточно серьёзным симптомом доктор отметил появление болей в области груди и резкую слабость, в особенности на фоне одышки и увеличенном выделении пота. Мясников уверен, что столкнувшийся с гипертонией человек может оказаться на операционном столе всего через 2 часа после появления указанного симптома, поскольку он может рассматриваться как предшественник инфаркта.
Следующим симптомом названо головокружение и раздвоение картинки в глазах. Это может быть одним из признаков менингита либо рассеянного склероза. Не советует врач тянут с лечением во время появления сильной головной боли, поскольку она может указывать на аневризму либо опухоль. Эксперт отмечает, что одышка без появления физического либо эмоционального напряжения говорит о вероятных проблемах в работе сердца. Резкие болевые ощущения в области живота на фоне рвоты и тошноты могут возникнуть как предупреждение о различных опасных состояниях либо инфицировании.
Первым достаточно серьёзным симптомом доктор отметил появление болей в области груди и резкую слабость, в особенности на фоне одышки и увеличенном выделении пота. Мясников уверен, что столкнувшийся с гипертонией человек может оказаться на операционном столе всего через 2 часа после появления указанного симптома, поскольку он может рассматриваться как предшественник инфаркта.
Следующим симптомом названо головокружение и раздвоение картинки в глазах. Это может быть одним из признаков менингита либо рассеянного склероза. Не советует врач тянут с лечением во время появления сильной головной боли, поскольку она может указывать на аневризму либо опухоль. Эксперт отмечает, что одышка без появления физического либо эмоционального напряжения говорит о вероятных проблемах в работе сердца. Резкие болевые ощущения в области живота на фоне рвоты и тошноты могут возникнуть как предупреждение о различных опасных состояниях либо инфицировании.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:53