Доктор Мясников назвал 5 смертельных симптомов





Первым достаточно серьёзным симптомом доктор отметил появление болей в области груди и резкую слабость, в особенности на фоне одышки и увеличенном выделении пота. Мясников уверен, что столкнувшийся с гипертонией человек может оказаться на операционном столе всего через 2 часа после появления указанного симптома, поскольку он может рассматриваться как предшественник инфаркта.Следующим симптомом названо головокружение и раздвоение картинки в глазах. Это может быть одним из признаков менингита либо рассеянного склероза. Не советует врач тянут с лечением во время появления сильной головной боли, поскольку она может указывать на аневризму либо опухоль. Эксперт отмечает, что одышка без появления физического либо эмоционального напряжения говорит о вероятных проблемах в работе сердца. Резкие болевые ощущения в области живота на фоне рвоты и тошноты могут возникнуть как предупреждение о различных опасных состояниях либо инфицировании.