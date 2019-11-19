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Доктор Мясников назвал 5 смертельных симптомов

Доктор Александр Мясников рассказал о 5 смертельных симптомах в эфире передачи «О самом главном». Он отметил, что при появлении одного из указанных признаков требуется срочно посетить больницу для получения квалифицированной медицинской помощи.
Доктор Мясников назвал 5 смертельных симптомов

Первым достаточно серьёзным симптомом доктор отметил появление болей в области груди и резкую слабость, в особенности на фоне одышки и увеличенном выделении пота. Мясников уверен, что столкнувшийся с гипертонией человек может оказаться на операционном столе всего через 2 часа после появления указанного симптома, поскольку он может рассматриваться как предшественник инфаркта.

Следующим симптомом названо головокружение и раздвоение картинки в глазах. Это может быть одним из признаков менингита либо рассеянного склероза. Не советует врач тянут с лечением во время появления сильной головной боли, поскольку она может указывать на аневризму либо опухоль. Эксперт отмечает, что одышка без появления физического либо эмоционального напряжения говорит о вероятных проблемах в работе сердца. Резкие болевые ощущения в области живота на фоне рвоты и тошноты могут возникнуть как предупреждение о различных опасных состояниях либо инфицировании.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:53

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