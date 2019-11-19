Войска ЗВО усилятся бригадным комплектом РК «Искандер»





«Завершаются работы по перевооружению ракетных соединений ЗВО. На смену РК Точка-У приходит новейший комплекс Искандер. В обозримом будущем планируется поставка войскам ЗВО очередного комплекта», - цитирует слова Матвеевского издание «Красная звезда». Кроме того, по его словам, в рамках продолжающейся программы перевооружения и переоборудования войск округа в них также попутно поставляются гаубицы «Мста-СМ», а также среднекалиберные и крупнокалиберные РСЗО.«В рамках проведения работ по созданию новейших комплексов ведется создание РК Коалиция-СВ. Данный комплекс станет первым шагом в решении задачи по роботизации стоящий на вооружении артиллерийских систем. Он предусматривает наличие безлюдного боевого отделения и автоматических процессов подачи снарядов и наведения орудий без какого-либо участия личного состава», - подчеркнул глава РРВиА.Кроме всего прочего, сообщается, что в интересах отечественных артиллеристов сегодня ведется разработка нового пункта обработки разведданных «Салага-О».