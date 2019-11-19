Экс-супруга Александра Кержакова заявила, что Дмитрий Тарасов бил Ольгу Бузову





Милана отметила, что в моменты, когда с Олей происходили все эти ужасы, она делилась со своими близкими подругами. Тюльпанова подчеркнула, что когда с ней было подобное, то она тоже делилась с друзьями и просила их никому и ничего не говорить. Помимо этого, девушка подчеркнула, что прекрасно понимает, почему Бузова молчала, ведь у нее были чувства к Тарасову и она надеялась сохранить брак.Стоит отметить, что бракоразводный процесс Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой также сопровождался сплошными скандалами. Так, супруги не стесняясь обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем, а также наркотиков. Помимо этого, они пытались поделить общего сына, но в итоге суд постановил, что Артемий останется с матерью.