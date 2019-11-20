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Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассмешила поклонников «новым носом»

Известная российская актриса Анна Хилькевич относится к тем знаменитостям, которые не лишены самоиронии. Более того, звезда «Универа» не упускает возможности посмеяться над собой. К примеру, не так давно она насмешила поклонников «новым носом».
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассмешила поклонников «новым носом»

На страничке Анны Хилькевич в социальной сети Instagram появилось фото, давшее поклонникам актрисы повод сравнивать ее с героиней популярной картины «Пенелопа» или даже со свинкой Пеппой из известного детского мультсериала. Дело в том, что артистка сделала забавное фото, уткнувшись носом в стекло и задрав его, едва не вывернув наружу ноздрями. «Говорят, курносые девушки очень привлекательны», - гласит ироничная подпись самой Анны Хилькевич под этой публикацией. Подписчики шутку артистки оценили, а потому в комментариях отвечали ей примерно в том же стиле. Кто-то сравнил нос знаменитости с настоящим пятачком, другие учтиво отметили, что естественную красоту ничем не испортить, третьи даже признались, что взяли бы актрису замуж даже в таком виде.

В целом Анна Хилькевич почти никогда не упускает шанса пошутить. К примеру, совсем недавно она сняла видео со своим ребенком, лицо которого долго скрывала от публики, однако для создания этого ролика воспользовалась фильтром, которые превратил ее лицо в пирата с щетиной и неполным комплектом зубов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:11

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