Названы вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей





Первым кандидатом «на вылет» специалисты считают зеркала заднего вида. Этот, казалось бы, ключевой элемент любого автомобиля уже постепенно уходит в небытие благодаря усилиям японской компании Lexus, оборудовавшей одну из своих новых моделей камерами вместо привычных боковых зеркал. Японские власти даже разрешили эксплуатацию таких машин на дорогах страны. Также не исключен и массовый отказ автопроизводителей от механических стеклоподъемников. Уже сегодня подобные механизмы встречаются лишь в самых бюджетных автомобилях, однако тенденция ведет к тому, что электрические стеклоподъемники в ближайшие годы будут устанавливаться даже в самые дешевые модели. Откажутся производители и от ключей зажигания. Впрочем, крупные марки уже давно используют системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. А некоторые модели авто, вроде Tesla, и вовсе, способны распознавать владельца по лицу.Последний из привычных сегодня атрибутов любого автомобиля, который рискует остаться в прошлом – приборная панель. Все больше марок останавливаются выбор на полноценных дисплеях, которыми заменяются привычные панели со стрелками и механическими ручками или кнопками. В будущем, уверены эксперты, перед каждым водителем будет находиться лишь большой цветной дисплей, которому и будет поручено отображать всю актуальную информацию, а также играть роль своеобразного элемента управления всеми соответствующими системами транспортного средства.