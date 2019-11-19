Соседка матери Дмитрия Диброва рассказала о последних днях ее жизни





По словам женщины, мама 60-летнего телеведущего жила в Ростове-на-Дону, поэтому видеться с наследником возможности не имела. Да и внуки навещали женщину достаточно редко. Кроме тоски по родственникам Татьяне Валентиновне также пришлось столкнуться с многочисленными болезнями, так что в свои 88 лет пожилая мать Диброва чувствовала себя неважно. Более того, в последние дни жизни она якобы перестала внятно говорить и даже с трудом узнавала людей.Как считает соседка матери известного журналиста, Дмитрию Диброву следовало бы почаще навещать маму вместе с детьми, ведь в таком случае она бы не настолько остро чувствовала одиночество, а ее сердце реже бы страдало от тоски по любимым детям и внукам, передает «СтарХит».