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Певица Валерия "молодеет" во время тренировки в спортзале

Певица Валерия ошеломила своих поклонников в соцсетях необычным видеороликом. На кадрах видно, как звезда "молодеет" во время тренировки в спортзале.

51-летняя певица Валерия, несмотря на возраст, все еще посещает спортзал для поддержания здоровой фигуры. Недавно она поделилась видеороликом с подписчиками в соцсети Instagram, который крайне удивил общественность. На кадрах видно, как исполнительница занимается упражнением на тренажере для спины и рук, которую вполне можно принять за молодую девушку. Некоторые комментаторы отмечали, что она выглядит на 30 лет моложе во время тренировки.

Кроме прочего, фанаты отмечали стройное тело звезды, которое совершенно диссонирует с её годами. Сама Валерия признается, что обладает несгибаемой силой воли, поскольку подвергает себя физическим нагрузкам даже во время длительных гастролей. В "омолаживании" ей также помогает правильная диета, которая исключает чрезмерно жирную пищу и вредные привычки. Напоминаем, что следующее выступление певицы должно состояться в концерт-зале Event-Hall в Воронеже 5 января.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 04:09

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