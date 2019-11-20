Певица Валерия "молодеет" во время тренировки в спортзале

51-летняя певица Валерия, несмотря на возраст, все еще посещает спортзал для поддержания здоровой фигуры. Недавно она поделилась видеороликом с подписчиками в соцсети Instagram, который крайне удивил общественность. На кадрах видно, как исполнительница занимается упражнением на тренажере для спины и рук, которую вполне можно принять за молодую девушку. Некоторые комментаторы отмечали, что она выглядит на 30 лет моложе во время тренировки.Кроме прочего, фанаты отмечали стройное тело звезды, которое совершенно диссонирует с её годами. Сама Валерия признается, что обладает несгибаемой силой воли, поскольку подвергает себя физическим нагрузкам даже во время длительных гастролей. В "омолаживании" ей также помогает правильная диета, которая исключает чрезмерно жирную пищу и вредные привычки. Напоминаем, что следующее выступление певицы должно состояться в концерт-зале Event-Hall в Воронеже 5 января.