Украина планирует построить на Луне город





Во времена СССР именно специалисты КБ «Южное» разработали ракеты-носители «Зенит» и «Космос», более того, именно на этом предприятии разрабатывались баллистические межконтинентальные ракеты «Сатана». А сейчас на мощностях предприятия изготавливаются отдельные части первой ступени американских ракет-носителей Antares. В рамках авиасалона в Дубае представители предприятия показали макет лунного аппарата, который был разработан с использованием передовых аддитивных технологий. Как сообщает официальный сайт КБ «Южное», проект был создан в рамках программы по исследованию поверхности Луны и доставки на ее поверхность грузов массой до 150 кг.Как утверждает разработчик, новый аппарат способен трижды перелетать с места на место, расставляя соответствующее оборудование на определенном отдалении друг от друга. «В будущем это позволит развернуть на поверхности спутника масштабную научную и исследовательскую деятельность, организовать поиск полезных ископаемых и помочь в строительстве первого лунного города», - утверждают в компании.