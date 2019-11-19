Ученые проследили зависимость мужского стресса от зарплаты жены





При этом самый большой уровень стресса появляется, когда один из партнеров в полном объёме обеспечивает другого. В рамках новой исследовательской работы были проверены свыше 6 тысяч пар, проживающих в США. Наибольший стресс испытывали мужчины, которые были единственным кормильцами. Для них уровень беспокойства падал, когда доход их супруг приближался к отметке в 40% от их зарплаты, однако пересечение отметки и её рост приводили к увеличению уровня стресса.Ученые сообщают, что исследование позволило установить отсутствие у мужчин психологического дискомфорта в отношении степени доходности собственных жён, когда речь идёт об уровне доходности до вступления в брак. Если муж изначально хорошо понимал разницу в зарплатах, то ситуация не приводила к стрессу. Регулярный дистресс способен вызвать самые разные неблагоприятные последствия со здоровьем, среди которых физические проблемы, психические, эмоциональные, а также социальные сложности.Помимо этого, удалось определить наличие несоответствия в том, как именно мужья и жены описывают собственное психологическое состояние и своих избранников. Добровольцам предложили контролировать дистресс с позиции ощущений. Мужчины заметно более точно описывали собственную ситуацию, нежели их супруги. Эксперты уверены, что в подобной ситуации имеется влияние навязанных социумом стереотипов, принуждающих мужчин умалчивать о собственных проблемах.