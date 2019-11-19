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Врачи рассказали о том, как путешествия влияют на сердце

Врачи рассказали о том, как путешествия могут повлиять на здоровье организма. Выяснилось, что кроме приятных впечатлений такой вид отдыха укрепляет здоровье сердца.

Как известно, путешествия являются важной частью жизни большинства здоровых людей. Они помогают получить новые эмоции, а также приятные впечатления, что благотворно сказывается на психологическом здоровье. Недавно выяснилось, что это лишь малая часть полезных свойств такого вида отдыха. Врачи утверждают, что путешествия положительно влияют на здоровье сердечной мышцы.

Медики считают, что активный отдых способствует существенному снижению уровня стресса. Кроме того, путешествия ведут к улучшению физической формы, а также повышению эффективности работы иммунной системы.

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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:35

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