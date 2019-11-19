Peugeot продемонстрировала 208 Rally 4 для автогонок
208 Rally 4 стала новым "горячим" предложением из каталога французского бренда Peugeot Sport. Компания также продемонстрировала особенности новинки в автогонке.
В Сети распространяются изображения новейшего гоночного автомобиля Peugeot 208 Rally 4 без камуфляжа. Совершенно новый спорткар имеет много времени для того, чтобы испытать себя, так как заимствует большинство функций от предыдущего поколения. Перед инженерами компании была поставлена четкая задача: создать быстрый и надежный автомобиль, который доставляет огромное удовольствие от вождения, но также приносит выгоду от минимальных эксплуатационных расходов. Внушительные результаты первых тест-драйвов показывают, что эти цели уже достигнуты. Машину оборудовали новым 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с мощностью в 208 л. с, который использует технологию PureTech.
Этот агрегат является особенно мощным, потому что специалисты добавили турбину побольше, систему управления двигателем и автоматизированную коробку передач от SADEV. Весь комплект содержится на новой платформе CMP, которая предлагает уменьшенный вес и улучшенную аэродинамику для улучшения спортивной езды. Целью бренда сейчас является своевременная доставка первых продуктов к 2020 году. Известно, что покупка Peugeot 208 Rally 4 обойдется покупателю в 73 тысячи долларов США, характеристики которого можно оценить во время его дебюта в Испании 22 ноября текущего года.
В Сети распространяются изображения новейшего гоночного автомобиля Peugeot 208 Rally 4 без камуфляжа. Совершенно новый спорткар имеет много времени для того, чтобы испытать себя, так как заимствует большинство функций от предыдущего поколения. Перед инженерами компании была поставлена четкая задача: создать быстрый и надежный автомобиль, который доставляет огромное удовольствие от вождения, но также приносит выгоду от минимальных эксплуатационных расходов. Внушительные результаты первых тест-драйвов показывают, что эти цели уже достигнуты. Машину оборудовали новым 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с мощностью в 208 л. с, который использует технологию PureTech.
Этот агрегат является особенно мощным, потому что специалисты добавили турбину побольше, систему управления двигателем и автоматизированную коробку передач от SADEV. Весь комплект содержится на новой платформе CMP, которая предлагает уменьшенный вес и улучшенную аэродинамику для улучшения спортивной езды. Целью бренда сейчас является своевременная доставка первых продуктов к 2020 году. Известно, что покупка Peugeot 208 Rally 4 обойдется покупателю в 73 тысячи долларов США, характеристики которого можно оценить во время его дебюта в Испании 22 ноября текущего года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:21