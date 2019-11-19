В Саратовской области мужчину насмерть раздавило упавшим деревом
В одном из районов Саратовской области местного жителя насмерть раздавило деревом. Мужчина был доставлен в клинику с сильным ушибом спины, кроме того, врачи подозревали у него перелом позвоночника, в любом случае спасти пострадавшему жизнь не удалось.
Этот инцидент произошел в минувший понедельник, 18 ноября. Упавшее дерево придавило 59-летнего жителя одного из сел области, в результате чего от полученных травм пострадавший скончался. Такие данные приводит издание «Четвертая власть» со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, утром погибший решил спилить сухое дерево, расположенное прямо возле его дома. По неустановленным пока причинам, это самое дерево и упало, раздавив мужчину.
Врачи до последнего пытались спасти пострадавшему жизнь, однако он спустя какое-то время умер в медицинском учреждении. Сейчас сотрудники следствия разбираются в обстоятельствах этого смертельного инцидента.
Этот инцидент произошел в минувший понедельник, 18 ноября. Упавшее дерево придавило 59-летнего жителя одного из сел области, в результате чего от полученных травм пострадавший скончался. Такие данные приводит издание «Четвертая власть» со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, утром погибший решил спилить сухое дерево, расположенное прямо возле его дома. По неустановленным пока причинам, это самое дерево и упало, раздавив мужчину.
Врачи до последнего пытались спасти пострадавшему жизнь, однако он спустя какое-то время умер в медицинском учреждении. Сейчас сотрудники следствия разбираются в обстоятельствах этого смертельного инцидента.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:41