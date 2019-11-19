Стало известно, когда в России появятся электронные паспорта





Вице-премьер Максим Акимов сообщил о скором выпуске электронных паспортов, размер и вид которых не будет отличаться от обычной банковской карты. В беседе с президентом РФ политик договорился о производстве первой партии из 100 тысяч экземпляров ко второй половине 2020 года. Кроме прочего, был объявлен общенациональный конкурс на дизайн будущего идентификационного документа. По словам экспертов, решение должно соответствовать современным требованиям и вызвать положительный отклик у большинства россиян. Известно, что до окончания указанного срока специалисты также должны разработать мобильное приложение, которое будет вмещать данные пользователя.Его можно будет использовать в местах, где не потребуется особого подтверждения личности и юридической значимости действий. Днями ранее Акимов продемонстрировал общественности первые образцы ID-карт, которые вмещают большой объем информации. В них будут указывать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также адрес проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа. На его обратной стороне будет символьный и QR-код, который сопутствует голографическому изображению владельца. Полную замену бумажных паспортов электронными планируется завершить к 2024 году, процесс которой проведут поэтапно. А вот граждане, достигшие 45-летнего возраста, могут отказаться от нововведения.