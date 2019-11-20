Эксперты рассказали, как работают необычные дверные ручки Ford Mach-E
Автомобиль Ford Mach-E, анонс которого состоялся сравнительно недавно, удивил экспертов рядом необычных особенностей. Помимо яркого внешнего вида, модель оснастили уникальными дверными ручками.
Как известно, недавно состоялся долгожданный анонс Ford Mach-E. Прототипы модели интересовали экспертов общей концепцией дизайна кузова, напоминающего Mustang, а также рядом необычных деталей. Ранее считалось, будто Mach-E оснастят выдвижными дверными ручками, наподобие тех, что у Teslsa. Оказалось, что инженеры Ford намерены предложить автолюбителям кнопочное открытие дверей. Выпирающая часть ручки является просто куском металла, позади которого вмонтирована кнопка. Взаимодействие с ней даст доступ к кабине авто.
Эксперты считают такое решение Ford весьма неоднозначным, ведь дверные замки полностью работают на электричестве. Несмотря на то, что в каждой из дверей есть суперконденсатор, способный заменить основной генератор, в случае тяжелой аварии открытие дверей может стать невозможным.
Как известно, недавно состоялся долгожданный анонс Ford Mach-E. Прототипы модели интересовали экспертов общей концепцией дизайна кузова, напоминающего Mustang, а также рядом необычных деталей. Ранее считалось, будто Mach-E оснастят выдвижными дверными ручками, наподобие тех, что у Teslsa. Оказалось, что инженеры Ford намерены предложить автолюбителям кнопочное открытие дверей. Выпирающая часть ручки является просто куском металла, позади которого вмонтирована кнопка. Взаимодействие с ней даст доступ к кабине авто.
Эксперты считают такое решение Ford весьма неоднозначным, ведь дверные замки полностью работают на электричестве. Несмотря на то, что в каждой из дверей есть суперконденсатор, способный заменить основной генератор, в случае тяжелой аварии открытие дверей может стать невозможным.