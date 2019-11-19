Ученые нашли лекарство от малярии в традиционных супах народов мира





Сообщается, что группа ученых из Лондона провела тщательный анализ более полусотни бульонов домашнего приготовления, рецепты которых передавались поколениями и использовались при лихорадке. Как оказалось, отфильтрованный экстракт некоторых из таких бульонов при его инкубации в течение трех суток с различными культурами возбудителя малярии, способен притормозить размножение паразита, заблокировав его половое созревание. Всего таких «лечебных» супов было найдено пять.Примечательно, что состав каждого из бульонов, оказавшихся пригодными для борьбы с малярией, заметно отличается от остальных. Ученые на данный момент пытаются выяснить, какие именно ингредиенты этих супов являются эффективным средством от малярии. В будущем специалистам предстоит уточнить эту информацию и провести клинические испытания нового способа борьбы с опасным заболеванием.