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Ученые нашли лекарство от малярии в традиционных супах народов мира

Британские ученые установили, что некоторые овощные и мясные традиционные супы разных народов мира способны убивать паразита Plasmodium falciparum, который является возбудителем малярии. Такие данные приводятся в публикации издания MedicalXpress.
Ученые нашли лекарство от малярии в традиционных супах народов мира

Сообщается, что группа ученых из Лондона провела тщательный анализ более полусотни бульонов домашнего приготовления, рецепты которых передавались поколениями и использовались при лихорадке. Как оказалось, отфильтрованный экстракт некоторых из таких бульонов при его инкубации в течение трех суток с различными культурами возбудителя малярии, способен притормозить размножение паразита, заблокировав его половое созревание. Всего таких «лечебных» супов было найдено пять.

Примечательно, что состав каждого из бульонов, оказавшихся пригодными для борьбы с малярией, заметно отличается от остальных. Ученые на данный момент пытаются выяснить, какие именно ингредиенты этих супов являются эффективным средством от малярии. В будущем специалистам предстоит уточнить эту информацию и провести клинические испытания нового способа борьбы с опасным заболеванием.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:57

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