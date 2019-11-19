Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ выпустят в стиле Star Wars





В Samsung обговорили вариант выпуска подарка для поклонников фантастической франшизы. Релиз смартфона приурочат к отправке на большие экраны картины «Скайуокер. Восход». Samsung Galaxy Note 10+ получил дизайн, который имеет определённое отношение к персонажу Кайло Рен. Для корпуса подобрали нужную цветовую гамму.Все поклонники персонажа смогут увидеть, как именно станет выглядеть смартфон от Samsung в оригинальном оформлении на веб-портале компании-производителя. Выпуск оригинального смартфона будет проведён 10 декабря. Цена устройства ожидается на отметке $1,3 тысячи. Дебютный показ устройства запланирован на 19 декабря, поэтому поклонники франшизы получат возможность посетить премьерный показ картины со своими девайсами в стилистике Star Wars.