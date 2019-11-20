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Мария Куликова рассказала об отношениях с Денисом Матросовым после развода

Известная российская актриса Мария Куликова рассказала о том, как выстраиваются ее отношения с бывшим супругом Денисом Матросовым. Стоит напомнить, с мужем-актером артистка развелась еще четыре года тому назад.
Мария Куликова рассказала об отношениях с Денисом Матросовым после развода

С момента развода в жизни Куликовой и Матросова изменилось очень многое. Актер за это время снова женился и даже стал отцом сына Федора, а его бывшая жена наконец снова состоит в отношениях с любимым мужчиной. При этом, у пары есть общий 8-летний сын Иван, ради которого оба артиста и стараются поддерживать хорошие отношения. «Мы с Денисом работаем в тандеме. Не помню, чтобы между нами в последнее время возникали какие-то разногласия», - цитирует слова Марии Куликовой портал «7Дней».

Кроме того, актриса также призналась, что считает себя слишком мягкой в деле воспитания сына, а вот ее новый возлюбленный совсем не такой человек. «Так про себя говорить нельзя, но я считаю, что я слишком добрая. Жесткости мне иногда не хватает. Зато у моего любимого мужчины для Вани есть специальный взгляд – устрашающий», - подчеркнула знаменитость.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:07

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