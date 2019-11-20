Мария Куликова рассказала об отношениях с Денисом Матросовым после развода





С момента развода в жизни Куликовой и Матросова изменилось очень многое. Актер за это время снова женился и даже стал отцом сына Федора, а его бывшая жена наконец снова состоит в отношениях с любимым мужчиной. При этом, у пары есть общий 8-летний сын Иван, ради которого оба артиста и стараются поддерживать хорошие отношения. «Мы с Денисом работаем в тандеме. Не помню, чтобы между нами в последнее время возникали какие-то разногласия», - цитирует слова Марии Куликовой портал «7Дней».Кроме того, актриса также призналась, что считает себя слишком мягкой в деле воспитания сына, а вот ее новый возлюбленный совсем не такой человек. «Так про себя говорить нельзя, но я считаю, что я слишком добрая. Жесткости мне иногда не хватает. Зато у моего любимого мужчины для Вани есть специальный взгляд – устрашающий», - подчеркнула знаменитость.