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В чем сила «Единой России» в регионах и какие вопросы планируют решать в первую очередь? Экспертный клуб оценил работу партии власти

В Экспертном клубе Новосибирска обсудили изменения в региональном отделении «Единой России». В живой дискуссии политологи, историки, представители разных партий высказали свои точки зрения на происходящие перемены в партии власти.

Выступавшие на экспертной площадке специалисты, сошлись во мнении, что на предстоящих выборах в Законодательной собрание Новосибирской области и в городской совет депутатов Новосибирска «Единая Россия» имеет все шансы сохранить лидирующие позиции.
В чем сила «Единой России» в регионах и какие вопросы планируют решать в первую очередь? Экспертный клуб оценил работу партии власти

Самым существенным событием, которое произошло в местной партийной организации, все эксперты назвали тот факт, что ее возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а спикер ЗакСобрания Андрей Шимкив теперь будет руководить избирательным штабом партии на выборах в горсовет Новосибирска и региональное ЗакСобрание.

Политологи отметили, что у Единой России, как у всякого живого организма, есть определенные проблемы, над которыми надо работать, но есть и очень серьезные успехи. Предстоит еще немало работы по выполнению больших задач, которые ставились на XVIII съезде партии, среди которых – открытость и прозрачность, а также работа с молодежью.

В этом плане, как отметили эксперты, тот факт, что губернатор Андрей Травников возглавил партийные ряды, открывает для него дополнительный ресурс для влияния на ситуацию. Спикер ЗакСобрания Андрей Шимкив также считается опытным, взвешенным руководителем, который понимает, как нужно продвигать ЕР на выборах. На 37-й партконференции, которая прошла 8 ноября, Андрей Травников поставил задачу – удержать позиции, сохранить большинство, не сдать позиции, и это задача по силам парторганизации.

Специалисты особо подчеркнули, что важнейшее значение для развития партии имеют партийные проекты. Пример успешной деятельности партийного проекта – проект «Детский спорт», благодаря которому реконструируются спортивные залы, строятся новые. А новосибирский проект «Герои с нашего двора» успешно распространяется по стране и даже перешагнул ее границы в неожиданную сторону – на Украину, в Мариуполь.

Александр Борматов, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в СФО, который начался в Новосибирске, а теперь известен всей стране, также считает, что перестановки в руководстве – правильный шаг, который идет на укрепление позиций «Единой России» в регионе. По его словам, рейтинг губернатора Андрея Травникова очень высок и люди относятся к нему с доверием.

Эксперты подчеркнули, что новая кадровая политика, появление статусных лидеров в партии и реализованные проекты на территории кардинально меняют отношение к партии. Общий итог дискуссии таков: «Единая Россия» старается укрепить позиции, путь развития выбирает эволюционный и намерена побеждать в открытой конкуренции с другими партиями.

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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 17:07

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