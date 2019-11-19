В России начались продажи монитора Acer ConceptD CP7





Еще в апреле 2019 года Acer представила новую коллекцию устройств под названием ConceptD. В неё вошли высококлассные компьютеры, мониторы и гарнитура дополненной реальности. Теперь компания официально подтвердила начало продаж ConceptD CP7 в России. Монитор будет поставляться в отечественные магазины электроники в 27-дюймовом размере дисплея. Его мощные характеристики предназначены для профессиональных энтузиастов, поскольку предлагают превосходное качество изображения вплоть до разрешения 4К с частотой обновления в 144 Гц. При этом, присутствует поддержка VESA Certified DisplayHDR 1000 для лучшей яркости и контрастности.Несмотря на высокую цену, девайс создан для решения самых интенсивных графических задач, включая разработку искусственного интеллекта, 3D-моделирование и веб-анимацию, что делает его идеальным выбором для 3D-аниматоров, инженеров по спецэффектам, промышленных дизайнеров и архитекторов. NVIDIA G-Sync Ultimate также станет заманчивым предложением для геймеров. Обладая быстрым временем отклика в 4 мс G2G, монитор обеспечивает сверхплавные сцены и сокращает время, необходимое для рендеринга кадров. Что касается подключения, то он оснащен HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB 3.0. Россияне теперь смогут купить новый продукт от бренда Acer за целых 190 тысяч рублей.