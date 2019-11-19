Xiaomi планирует в ближайшие дни представить новый фитнес-браслет Mi Smart Band





Информаторы предполагают, что новый спортивный гаджет Xiaomi будет во многом походить на Mi Smart Band 4. Так ожидается, что у фитнес-браслета будут в наличии практически те же технические характеристики, что и у предшественника: трекер получит 0,95" AMOLED-дисплей с разрешением в 240 × 120 точек, а также контроллер Bluetooth 5.0 и достаточно емкий аккумулятор в 135 мА•ч. Кроме того, предыдущая версия гаджета могла похвастаться достаточно обширным функционалом, включающим пульсометр, ёмкостный сенсор приближения, 3-осевой акселерометр и гироскоп.Однако эксперты считают, что новый продукт компании Xiaomi станет более бюджетной версией Mi Smart Band 4, поэтому не стоит ждать полного набора вышеописанных функций. Пока точно не известно, какие возможности будут упразднены, однако поклонники бренда могут быть уверены: фитнес-браслет Mi Smart Band, который, предположительно, получит маркировку 4i, однозначно будет «проще» предшественника. Об этом свидетельствует, как минимум, его цена, которая составит не более $20.