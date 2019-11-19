Новый седан Audi A3 тестируют на заснеженных дорогах Швеции
Поклонники немецкой марки Audi с нетерпением ожидают официальной презентации нового седана Audi A3, построенного на глобальной модульной платформе Volkswagen MQB. Как оказалось, производитель уже вывел этот автомобиль на дорожные тесты в Швеции.
Фотошпионам удалось сделать снимки новинки во время зимних испытаний. При этом, кроме стальных колесных дисков и наличия дополнительной светодиодной панели в передней части автомобиля, рассмотреть какие-либо другие детали на седане из Ингольштадта не получается. Впрочем, уже сейчас видно, что машина явно готова избавиться от скрывающей ее геометрии камуфляжной пленки и отправиться прямиком на выставочный стенд марки. Сообщается, что новый Audi A3 получил заметно доработанный экстерьер, в том числе обновленную оптику, которая должна придать этому компакту более свежий вид и приблизить его внешность к новому фирменному дизайну марки.
Примечательно, что официальный дебют Audi A3 2020 модельного года, по некоторым данным, должен состояться уже в начале следующего года. Кроме того, сообщается, что изначально производитель представит на суд широкой публики 5-дверный спортбэк, а только после этого выкатит модель в кузове седан.
Фотошпионам удалось сделать снимки новинки во время зимних испытаний. При этом, кроме стальных колесных дисков и наличия дополнительной светодиодной панели в передней части автомобиля, рассмотреть какие-либо другие детали на седане из Ингольштадта не получается. Впрочем, уже сейчас видно, что машина явно готова избавиться от скрывающей ее геометрии камуфляжной пленки и отправиться прямиком на выставочный стенд марки. Сообщается, что новый Audi A3 получил заметно доработанный экстерьер, в том числе обновленную оптику, которая должна придать этому компакту более свежий вид и приблизить его внешность к новому фирменному дизайну марки.
Примечательно, что официальный дебют Audi A3 2020 модельного года, по некоторым данным, должен состояться уже в начале следующего года. Кроме того, сообщается, что изначально производитель представит на суд широкой публики 5-дверный спортбэк, а только после этого выкатит модель в кузове седан.