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Специалист в области инфекционных заболеваний рассказал о народных средствах лечения простуды

Недавно состоялась онлайн-конференция известного специалиста в области инфекционных заболеваний Николая Малышева. Профессор рассказал о ряде народных средств, способствующих укреплению иммунной системы и лечению простуды.
Специалист в области инфекционных заболеваний рассказал о народных средствах лечения простуды

19 ноября текущего года прошла онлайн-конференция профессора кафедры инфекционных заболеваний МГМСУ, доктора наук Николая Малышева. Профессор рассказал о некоторых народных средствах, которые могут эффективно укрепить иммунную систему в зимний период. Несмотря на наличие множества медицинских препаратов, приём которых обогатит организм необходимым количеством витаминов и других полезных веществ, Николай Малышев советует не пренебрегать народной медициной.

В первую очередь профессор рекомендует употреблять в пищу лук и чеснок. Они помогут эффективно бороться с простудой и гриппом. Также доктор советует правильно закаляться, постепенно укрепляя иммунитет в течение всего года.

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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:30

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