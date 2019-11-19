Специалист в области инфекционных заболеваний рассказал о народных средствах лечения простуды





19 ноября текущего года прошла онлайн-конференция профессора кафедры инфекционных заболеваний МГМСУ, доктора наук Николая Малышева. Профессор рассказал о некоторых народных средствах, которые могут эффективно укрепить иммунную систему в зимний период. Несмотря на наличие множества медицинских препаратов, приём которых обогатит организм необходимым количеством витаминов и других полезных веществ, Николай Малышев советует не пренебрегать народной медициной.В первую очередь профессор рекомендует употреблять в пищу лук и чеснок. Они помогут эффективно бороться с простудой и гриппом. Также доктор советует правильно закаляться, постепенно укрепляя иммунитет в течение всего года.