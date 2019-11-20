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Сыновья Дмитрия Диброва подготовили для родителей музыкальное "выступление"

Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва были крайне удивлены нежданному сюрпризу со стороны детей. Сыновья известного телеведущего порадовали родителей музыкальным "выступлением".

Четвертый брак Дмитрия Диброва принес ему счастье в виде трех маленьких сыновей, самому старшему из которых всего девять лет. Телеведущий и его жена воспитывают Александра, Федора и Илью в творческой атмосфере. Пара часто публикует в соцсетях фотографии и видеоролики с участием малышей. Теперь в их микроблоге Instagram появились забавные кадры с детьми, которые решили обрадовать маму и папу "музыкальным номером". Они предстали в образе рокеров с видеоигровыми гитарами и исполнили несколько песен.

Комментаторы были в восторге от стараний мальчиков, отмечая, насколько взрослыми теперь они выглядят. Напоминаем, что Дмитрий Дибров впервые женился в 1983 году, у него родился сын Дмитрий. За ним последовала вторая свадьба, которая подарила телеведущему дочь Ладу. Третий брак Диброва закончился скоропостижно, после которого он встретил четвертую спутницу жизни. На ней он женился более 10 лет назад при возрастной разнице между супругами в 30 лет. Многочисленная семья звезды совсем недавно пополнилась внучкой от единственной дочери, которую нарекли Мией.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:05

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