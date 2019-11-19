Названа истинная причина развития раковых заболеваний





Специалисты Университета Северной Каролины провели исследование, которое позволило им прийти к выводу о том, что одним из явных факторов развития злокачественных раковых новообразования может быть взаимодействие между бактериями и выделяемым клетками слизистых оболочек организма гликопротеином MUC1. Результатом этого взаимодействия, утверждают ученые, может стать развитие таких видов онкологии, как рак легких, желудка, поджелудочной железы, печени, толстой кишки. Сообщается, что около 20% всех зарегистрированных злокачественных опухолей имеют связь с той или иной бактериальной или вирусной инфекцией. В то же самое время, главная причина появления рака заключается в хроническом течении воспалительного процесса. Белковые соединения вроде MUC1, подчеркивают ученые, отвечают за обеспечение защиты внутренней поверхности пищеварительного тракта человека.Бактерии в этом случае имеют обыкновение прикрепляться к специфическому домену гликопротеина, отделяя его от молекул и направляя в слизистый слой, в котором микробы уничтожаются. Но в отдельных случаях такое соединение провоцирует передачу внутрь клеток патогенных сигналов, что и становится причиной активации генов онкологии.