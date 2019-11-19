Экстремальное развлечение: Никита Пресняков с женой прокатились на зиплайне в Дубае

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита вместе со своей супругой Аленой Красновой решили разнообразить отпуск в Дубае, посетив один из экстремальных аттракционов. Развлечение, которое решили опробовать молодые люди, называется зиплайн и представляет собой натянутый между небоскребами трос, по которому благодаря специальным креплениям можно спуститься с одного здания на другое.На своей странице в Instagram Никита Пресняков разместил видео, на котором запечатлен его полет со скоростью в 80 км/ч и длинной в километр. В комментарии к ролику певец отметил, что, в целом, экстремальное развлечение ему понравилось, хотя и не особенно впечатлило «темпом». Но, по словам внука Аллы Пугачевой, если представить отсутствие страховочных креплений, можно почувствовать себя летящим между зданий «как Супермэн».Кроме того, музыкант отметил, что «протестировал» оригинальный аттракцион не один, а в компании супруги. Однако Красновой не было видно в кадре, так как она летела «на соседнем тросе» параллельно с мужем.