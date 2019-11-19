Актёр Игорь Савочкин перенёс операцию в Москве
Актёр Игорь Савочкин перенёс операцию в одной из клиник Москвы. 56-летний артист известен некоторым зрителям по своей роли в картине «Ночной дозор».
По распространённым в интернете сведениям, у Савочкина имеется подозрение на болезнь пневмоторакс. По сообщению Telegram-канала Mash, специалисты провели операцию на лёгком и разместили дренаж, требуемый для удаления жидкости.
Отмечается, что Игорь Савочкин пребывает в отделении торакальной хирургии. Информация о текущем состоянии артиста проходит уточнение. Во время пневмоторакса газы либо воздух скапливаются в плевральной полости. Такой недуг может появиться даже у людей, которые не имели проблем с органами дыхания. Зачастую причиной оказывается травма области грудной клетки.
По распространённым в интернете сведениям, у Савочкина имеется подозрение на болезнь пневмоторакс. По сообщению Telegram-канала Mash, специалисты провели операцию на лёгком и разместили дренаж, требуемый для удаления жидкости.
Отмечается, что Игорь Савочкин пребывает в отделении торакальной хирургии. Информация о текущем состоянии артиста проходит уточнение. Во время пневмоторакса газы либо воздух скапливаются в плевральной полости. Такой недуг может появиться даже у людей, которые не имели проблем с органами дыхания. Зачастую причиной оказывается травма области грудной клетки.