"Умные" шины Pirelli будут передавать информацию о дороге по сети 5G





Pirelli является первой компанией в мире, которая готова представить новую "умную" шину Cyber Tire, предоставляющую возможность обмена данными с сетью 5G. Таким образом покрышка сможет передавать сведения о состоянии следующего отрезка пути. Производитель шин заявляет, что продукт обнаруживает и передает водителю информацию о плохих дорожных условиях в режиме реального времени. Продукт также считается первым усовершенствованным сервисом ADAS с поддержкой пятого поколения мобильной связи в автомобильной промышленности. Эффективность новой технология была продемострирована в рамках мероприятия 5G Path of Car-to-Everything Communication.В бренде также отметили, что Pirelli Cyber Tyre оснащены внутренним датчиком, который в будущем сможет предоставить владельцу машины данные, касающиеся модели покрышки, пробега, динамической нагрузки и обстоятельств потенциальной опасности во время вождения. Поскольку покрышка будет подключена к сети, она будет автоматически пересылать важную информацию о проблемах другим пользователям, что повышает общую безопасность дорожного движения. Дату презентации и стоимость пока что не объявили, однако известно, что первые экземпляры появятся в Индии.