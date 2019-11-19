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"Умные" шины Pirelli будут передавать информацию о дороге по сети 5G

Известный итальянский производитель Pirelli анонсировал выпуск "умных" шин. Высокотехнологичная новинка будет передавать информацию о дороге по сети 5G.
"Умные" шины Pirelli будут передавать информацию о дороге по сети 5G

Pirelli является первой компанией в мире, которая готова представить новую "умную" шину Cyber Tire, предоставляющую возможность обмена данными с сетью 5G. Таким образом покрышка сможет передавать сведения о состоянии следующего отрезка пути. Производитель шин заявляет, что продукт обнаруживает и передает водителю информацию о плохих дорожных условиях в режиме реального времени. Продукт также считается первым усовершенствованным сервисом ADAS с поддержкой пятого поколения мобильной связи в автомобильной промышленности. Эффективность новой технология была продемострирована в рамках мероприятия 5G Path of Car-to-Everything Communication.

В бренде также отметили, что Pirelli Cyber Tyre оснащены внутренним датчиком, который в будущем сможет предоставить владельцу машины данные, касающиеся модели покрышки, пробега, динамической нагрузки и обстоятельств потенциальной опасности во время вождения. Поскольку покрышка будет подключена к сети, она будет автоматически пересылать важную информацию о проблемах другим пользователям, что повышает общую безопасность дорожного движения. Дату презентации и стоимость пока что не объявили, однако известно, что первые экземпляры появятся в Индии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 23:04

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