Дмитрий Хрусталев впервые появился на публике с супругой Марией Гончарук





Впрочем, даже в этот раз никаких публичных пассажей от Хрусталева и его супруги пресса не дождалась. Пара быстро миновала огромные яркие баннеры и направилась в зал занимать места. Как пишет «Экспресс-газета», дело в том, что Хрусталев очень не любит папарацци, а потому избегает любой возможности «засветиться» в компании супруги перед их объективами. Более того, по данным издания, у этой нелюбви к прессе есть и определенные корни, поскольку СМИ неоднократно писали о многочисленных гражданских сожительницах шоумена. К примеру, о известной многим Екатерине Варнаве. При этом, в Сети все еще есть данные о том, что в период 2001-2011 годов Дмитрий Юрьевич Хрусталев состоял в законном браке с юристом Викторией Дейчук.Так и выходит, что в компании супруги на публичных и светских мероприятиях артиста практически никогда не видят.