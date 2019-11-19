«Надо было ее раньше выгнать, как собаку»: Мать Александра Петрова об Ирине Старшенбаум





С такими заявлениями родительница актера выступает, в большей степени пытаясь защитить своего сына от нападок в социальных сетях. Тем более, что в последнее время в адрес артиста все чаще звучат не очень приятные высказывания. Алевтина Петрова сразу же приняла сторону сына и периодически выступает в его защиту. Более того, на вопрос пользователей об отношениях в звездной паре, она отметила довольно резко. «Нужно было ее раньше выгнать, как собаку», - утверждает женщина. Кроме того, она заявила, что Старшенбаум регулярно проявляла свое недовольство и придиралась к возлюбленному. Поэтому, утверждает мать Петрова, критикам лучше перестать лезть в личную жизнь артиста, передает портал «Телепрограмма».Стоит напомнить, Александр Петров получил широкую известность после съемок в квадрологии «Гоголь», а его отношения с Ириной Старшенбаум продолжались с 2015 года до недавнего времени. Более того, звездная пара даже планировала свадьбу, однако в результате их союз распался.