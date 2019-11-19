Татьяна Тарасова боялась, что Наталья Бестьемьянова влюбится в женатого Игоря Бобрина





По словам Бестемьяновой, Тарасова всегда старалась максимально контролировать спортсменов. Например, она очень переживала, чтобы ее ученица не влюбилась в фигуриста Игоря Бобрина, который на тот момент был женат. Впрочем, впоследствии эти страхи оправдались – ведь в результате Бобрин оставил супругу и стал мужем Бестемьяновой. Как рассказала сама фигуристка, с будущим мужем она впервые познакомилась в 16-летнем возрасте в рамках одного из ледовых шоу. Так сложилось, что им выпало выступать вместе, а спустя какое-то время между ними завязались отношения.«На играх в США он откатал свою программу, я тогда с Татьяной Тарасовой сидела прямо напротив судей. Сразу после выступления он послал мне воздушный поцелуй, после чего она сразу же сказала, чтобы я только не влюбилась», - вспоминает олимпийская чемпионка. При этом, отмечает Наталья Бестемьянова, тренер всегда чувствовала большую ответственность за свою подчиненную, особенно это чувствовалось после того, как в возрасте 21 года у спортсменки умерла мать.