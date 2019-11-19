Наталья Водянова рассказала о борьбе с "зависимостью" от сладостей

Филантроп и звезда модного подиума Наталья Водянова выступила с признанием перед подписчиками в соцсетях о "безобидной зависимости", которую она поборола. По словам знаменитости, после переёзда в столицу Франции она не могла отказаться от ежедневного поедания сладкого. Недавно модель опубликовала фотографию в Instagram, на которой запечатлена со слоеной булочкой. По словам знаменитости, целых два года подряд она покупала и съедала это изделие каждый день, что казалось "помешательством".Несмотря на возраст и рождение пятерых детей, супермодель до сих пор тщательно следит за фигурой, что оказалось непростым делом. Водянова рассказала о многочисленных физических упражнениях и строгих диетах, которые позволили ей выглядеть эффектно. Сейчас она может себе позволить полакомиться лишь "один-два раза в неделю". Фолловеры звезды на платформе Instagram отмечали, что тяга к сладостям не должна вызывать беспокойства у Водяновой, поскольку её стройному телу не должно навредить столь редкое употребление выпечки.