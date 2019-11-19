Роза Сябитова: «Не спешите «закладывать свое тело» за пару дорогих коктейлей»

Роза Сябитова продолжает раскрывать своим подписчикам в социальных сетях секреты успешного знакомства с мужчинами. Сейчас телеведущая решила рассказать, какую женщину будет уважать избранник. Она опубликовала снимок, на котором стоит в бутике, одетая в платье с цветным принтом. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и сумочкой. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте Роза Сябитова призвала девушек не спешить «закладывать свое тело» за пару дорогих коктейлей или поход в кино. Она посоветовала уклоняться от получения дорогих подарков в самом начале отношений.Роза Сябитова объяснила, что уважать то, что превратилось в «купленное и оплаченное», по мнению мужчины, совершенно бессмысленно, это можно только использовать. Преданные поклонники телеведущей «Давай поженимся» согласились с ее словами. Многие оставили свои комплименты и отметили, что всегда прислушиваются к ее советам.