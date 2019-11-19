В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким мотором
На одной из популярных онлайн-площадок появилось весьма интересное объявление о продаже старого автомобиля ВАЗ-2108. Особенность этого «лота» заключается в том, что речь идет о версии машины с редким мотором.
На продажу выставлен ВАЗ-21083 с 1,5-литровым двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой механикой. Однако, как сообщает нынешний владелец этого экземпляра, он был выпушен в Тольятти в далеком 1986 году, а именно в первый же месяц с момента начала производства «восьмерки» в данной комплектации. Кроме всего прочего, автор объявления отдельно отметил, что машина оснащена редким двигателем серии ВАЗ-21083-02, главной отличительной особенностью которого стало микропроцессорное управление зажиганием. Проще говоря, у простого атмосферного карбюраторного двигателя отсутствует трамблёр, а за образование искры отвечает отдельный электронный блок управления.
За этот редкий экземпляр владелец хочет выручить 205 000 рублей. Стоит отметить, что ценник выставлен относительно высокий, но, как утверждает продавец, это весьма адекватная сумма, если принимать во внимание редкость машины и ее прекрасное состояние. К примеру, пробег данного экземпляра составляет всего 55 000 километров.
На продажу выставлен ВАЗ-21083 с 1,5-литровым двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой механикой. Однако, как сообщает нынешний владелец этого экземпляра, он был выпушен в Тольятти в далеком 1986 году, а именно в первый же месяц с момента начала производства «восьмерки» в данной комплектации. Кроме всего прочего, автор объявления отдельно отметил, что машина оснащена редким двигателем серии ВАЗ-21083-02, главной отличительной особенностью которого стало микропроцессорное управление зажиганием. Проще говоря, у простого атмосферного карбюраторного двигателя отсутствует трамблёр, а за образование искры отвечает отдельный электронный блок управления.
За этот редкий экземпляр владелец хочет выручить 205 000 рублей. Стоит отметить, что ценник выставлен относительно высокий, но, как утверждает продавец, это весьма адекватная сумма, если принимать во внимание редкость машины и ее прекрасное состояние. К примеру, пробег данного экземпляра составляет всего 55 000 километров.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:42