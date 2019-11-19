АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким мотором

На одной из популярных онлайн-площадок появилось весьма интересное объявление о продаже старого автомобиля ВАЗ-2108. Особенность этого «лота» заключается в том, что речь идет о версии машины с редким мотором.
В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким мотором

На продажу выставлен ВАЗ-21083 с 1,5-литровым двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой механикой. Однако, как сообщает нынешний владелец этого экземпляра, он был выпушен в Тольятти в далеком 1986 году, а именно в первый же месяц с момента начала производства «восьмерки» в данной комплектации. Кроме всего прочего, автор объявления отдельно отметил, что машина оснащена редким двигателем серии ВАЗ-21083-02, главной отличительной особенностью которого стало микропроцессорное управление зажиганием. Проще говоря, у простого атмосферного карбюраторного двигателя отсутствует трамблёр, а за образование искры отвечает отдельный электронный блок управления.

За этот редкий экземпляр владелец хочет выручить 205 000 рублей. Стоит отметить, что ценник выставлен относительно высокий, но, как утверждает продавец, это весьма адекватная сумма, если принимать во внимание редкость машины и ее прекрасное состояние. К примеру, пробег данного экземпляра составляет всего 55 000 километров.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной…
Наталья Водянова рассказала о борьбе с "зависимостью" от…
В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким…
Исследователи обнаружили на Марсе статую древнегреческого бога Солнца…
Роза Сябитова: «Не спешите «закладывать свое тело» за пару дорогих…
«Я вымолила»: Супруга Виталия Калоева рассказала о рождении долгожданных…
Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы…
Главный уролог Москвы дал рекомендации по сохранению мужского…
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS…
В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта…
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена…
Врачи: Боль в плече может быть связана с опасной…
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний…
Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не…
Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей…
Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и…
Игорь Верник опроверг сообщения о своей…
Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в…
Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить…
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения…
Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более…
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее…
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов…
Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной…
В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный…
Психологи назвали способы облегчить…
Меган Маркл подала судебный иск на британскую…
Американские эксперты оценили российский ответ на американский…
Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове…
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в…
Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020…
Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun…
Просмотреть все новости