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Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы «Бастион»

Командование российских ВМС приняло решение о повышении военного присутствия в Арктике. Теперь Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы «Бастион».

Отечественные БРК «Бастион» передислоцировали в арктические широты, где они продемонстрировали высокую эффективность во время учений. Они касались предоставления защиты военным и гражданским суднам на Северном морском пути. Сейчас этим передовым орудием оснащены корабли Северного флота ВМС РФ, расположившиеся на Новосибирских островах и архипелаге Земля Франца-Иосифа. Этой информацией поделился командующий полярной группой Военно-морских сил Александр Моисеев.

Вице-адмирал также поздравил ракетные и артиллерийские войска с профессиональным праздником, отметив, что эти специалисты также несут службу на подводных лодках, боевых крейсерах и береговых частях. Каждый год североморцы из подводных подразделений проводят испытания баллистических ракет «Булава» и «Синева». Среди отличившихся экипажей были выделены военнослужащие атомных подлодок «Юрий Долгорукий», «Карелия» и «Тула». Кроме них, в широкомасштабных учениях в Арктике также принимали участие САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», которые тоже встанут на защиту региона.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:13

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