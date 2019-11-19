Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3





Пакет обновлений содержит большое количество исправлений для функционала поиска, процесса фоновой работы программ и других опций. iOS 13.2.3 имеет улучшения разного рода процессов, среди которых особо выделяются работа со Spotlight в приложениях Note, Mail, а также Files. Отдельно стоит отметить ликвидацию сложностей в работе программ, которые проводят подгрузку контента в качестве фонового действия.Как стало известно, разработчики из Apple исправили проблему, приводившую к некорректному отображению снимков, ссылок и прочих вставок в окна сообщений. Исправлены трудности в работе Почты с извлечением новых сообщений, а также удалением указаний на изначальное содержимое сообщения в аккаунтах Exchange. Для загрузки апдейта iOS нужно зайти в меню «Настройки», перейти на вкладку «Основные» и выбрать пункт «Обновление программ». После этого будет предложено загрузить пакет данных для перехода оболочки на новую версию. Для окончания процесса обновления понадобится провести перезагрузку мобильного девайса. Кроме исправлений, новая версия iOS получит улучшенную поддержку FIDO2 элементов безопасности, которые могут быть загружены посредством меню настроек.