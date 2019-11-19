Исследователи обнаружили на Марсе статую древнегреческого бога Солнца Гелиоса





Согласно анализу специалиста, объект можно легко идентифицировать и рассмотреть, несмотря на то, что он наполовину покрыт песком. Затруднительным является изучение деталей, так как статуя расположена в боковом положении. «При просмотре изображений с других планет требуется непредвзятость. Однажды само наше выживание будет зависеть от этого. На этом изображении Curiosity Rover видна статуя высотой 1,5 метра, а также несколько зданий», - отмечает уфолог. Данной находкой Скотт Уоринг хочет подтвердить существование инопланетных существ.Речь идет о древней статуе Гелиоса, которая находилась на известном и почитаемом острове Родос, расположенном в Эгейском море. Согласно древнегреческой мифологии, так называемый идол того времени вынес целый остров на своих руках из глубин морского дна.