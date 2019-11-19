Эксперты составили список советов для профилактики вегетососудистой дистонии





Специалисты советуют не пренебрегать различными симптомами, а при первых же проявлениях обращаться к врачу. Признаками вегетососудистой дистонии могут быть одышка, апатия, рассеянность и сонливость. Но эти показатели характерны только на начальных стадиях заболевания, остальные требуют постоянного нахождения под присмотром медиков. Также к ВСД обычно приводит напряженный рабочий график, панические атаки и физическое недомогание. Риск развития болезни можно снизить своевременно обратившись за помощью. В первую очередь, эксперты советуют наладить режим сна и отказаться от вредных привычек.Для восстановления организма после длительного недомогания понадобится много времени. Даже после полного курса лечения не стоит расслабляться и пускать все на самотек.