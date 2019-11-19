АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена 2»

Поклонники Джонни Деппа потребовали удалить Эмбер Херд из актёрского состава для съёмок супергеройского кино «Аквамен 2». Обращение опубликовано на портале для петиций Change.org и уже собрало поддержку от свыше 40 тысяч человек.

Как объясняют собственную позицию авторы документа, Херд «систематически избивала» своего мужа, а теперь не оставляет его в покое. Негативное впечатление об актрисе было создано её попытками разрушить карьеру Джонни Деппа, а многие её слова о нём поклонники актёра считают ложью.

«Поскольку доказана приверженность знаменитости к домашнему насилию, компании-производители кино обязаны убрать её из актёрского состава для проекта "Аквамен 2". Не нужно игнорировать страдания, которые Херд нанесла собственным жертвам. Мужчины могут оказаться жертвами домашнего насилия по аналогии с женщинами. Это должно быть признано. По этой причине важно утвердить меры, которые не допускают её торжества в сфере развлечений. Поступите верным образом - увольте Херд из состава "Аквамена 2"», - отмечается в петиции.

Депп и Херд стали супругами в феврале 2015-го, а в мае 2016 года актриса заявила о желании развестись. В качестве причины она указала непреодолимые противоречия, появившиеся у них с супругом. После этого Херд стала распространять информацию о том, что Депп якобы избивал её, а также добавляла иные сообщения, работающие против его репутации. В итоге были сделаны встречные заявления о насилии со стороны Херд. С актрисы потребовали финансовую компенсацию в объёме $50 млн.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной…
Наталья Водянова рассказала о борьбе с "зависимостью" от…
В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким…
Исследователи обнаружили на Марсе статую древнегреческого бога Солнца…
Роза Сябитова: «Не спешите «закладывать свое тело» за пару дорогих…
«Я вымолила»: Супруга Виталия Калоева рассказала о рождении долгожданных…
Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы…
Главный уролог Москвы дал рекомендации по сохранению мужского…
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS…
В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта…
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена…
Врачи: Боль в плече может быть связана с опасной…
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний…
Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не…
Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей…
Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и…
Игорь Верник опроверг сообщения о своей…
Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в…
Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить…
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения…
Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более…
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее…
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов…
Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной…
В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный…
Психологи назвали способы облегчить…
Меган Маркл подала судебный иск на британскую…
Американские эксперты оценили российский ответ на американский…
Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове…
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в…
Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020…
Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun…
Просмотреть все новости