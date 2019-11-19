Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена 2»

Как объясняют собственную позицию авторы документа, Херд «систематически избивала» своего мужа, а теперь не оставляет его в покое. Негативное впечатление об актрисе было создано её попытками разрушить карьеру Джонни Деппа, а многие её слова о нём поклонники актёра считают ложью., - отмечается в петиции.Депп и Херд стали супругами в феврале 2015-го, а в мае 2016 года актриса заявила о желании развестись. В качестве причины она указала непреодолимые противоречия, появившиеся у них с супругом. После этого Херд стала распространять информацию о том, что Депп якобы избивал её, а также добавляла иные сообщения, работающие против его репутации. В итоге были сделаны встречные заявления о насилии со стороны Херд. С актрисы потребовали финансовую компенсацию в объёме $50 млн.