Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена 2»
Поклонники Джонни Деппа потребовали удалить Эмбер Херд из актёрского состава для съёмок супергеройского кино «Аквамен 2». Обращение опубликовано на портале для петиций Change.org и уже собрало поддержку от свыше 40 тысяч человек.
Как объясняют собственную позицию авторы документа, Херд «систематически избивала» своего мужа, а теперь не оставляет его в покое. Негативное впечатление об актрисе было создано её попытками разрушить карьеру Джонни Деппа, а многие её слова о нём поклонники актёра считают ложью.
«Поскольку доказана приверженность знаменитости к домашнему насилию, компании-производители кино обязаны убрать её из актёрского состава для проекта "Аквамен 2". Не нужно игнорировать страдания, которые Херд нанесла собственным жертвам. Мужчины могут оказаться жертвами домашнего насилия по аналогии с женщинами. Это должно быть признано. По этой причине важно утвердить меры, которые не допускают её торжества в сфере развлечений. Поступите верным образом - увольте Херд из состава "Аквамена 2"», - отмечается в петиции.
Депп и Херд стали супругами в феврале 2015-го, а в мае 2016 года актриса заявила о желании развестись. В качестве причины она указала непреодолимые противоречия, появившиеся у них с супругом. После этого Херд стала распространять информацию о том, что Депп якобы избивал её, а также добавляла иные сообщения, работающие против его репутации. В итоге были сделаны встречные заявления о насилии со стороны Херд. С актрисы потребовали финансовую компенсацию в объёме $50 млн.
Как объясняют собственную позицию авторы документа, Херд «систематически избивала» своего мужа, а теперь не оставляет его в покое. Негативное впечатление об актрисе было создано её попытками разрушить карьеру Джонни Деппа, а многие её слова о нём поклонники актёра считают ложью.
«Поскольку доказана приверженность знаменитости к домашнему насилию, компании-производители кино обязаны убрать её из актёрского состава для проекта "Аквамен 2". Не нужно игнорировать страдания, которые Херд нанесла собственным жертвам. Мужчины могут оказаться жертвами домашнего насилия по аналогии с женщинами. Это должно быть признано. По этой причине важно утвердить меры, которые не допускают её торжества в сфере развлечений. Поступите верным образом - увольте Херд из состава "Аквамена 2"», - отмечается в петиции.
Депп и Херд стали супругами в феврале 2015-го, а в мае 2016 года актриса заявила о желании развестись. В качестве причины она указала непреодолимые противоречия, появившиеся у них с супругом. После этого Херд стала распространять информацию о том, что Депп якобы избивал её, а также добавляла иные сообщения, работающие против его репутации. В итоге были сделаны встречные заявления о насилии со стороны Херд. С актрисы потребовали финансовую компенсацию в объёме $50 млн.