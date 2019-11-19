Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не общаться

Роза Сябитова решила рассказать своим подписчикам в Instagram несколько секретов успешных знакомств. Сегодня соведущая телепередачи «Давай поженимся» опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на сцене с микрофоном в руке. В комментарии она написала, что женщины, которые ищут серьезных отношений, должны определить намерения своего избранника. Мужчина должен говорить о том, что собирается с девушкой в кино, а через неделю в гости к друзьям. Если партнер слишком быстро проявляет внимание, например, через неделю предлагает руку и сердце или требует, чтобы женщина больше ни с кем не общалась, то это тревожный сигнал.Роза Сябитова решила узнать у подписчиков, кто в паре должен принимать решение продолжать отношения или нет. Фанаты разошлись во мнениях и начали спрашивать телеведущую, как считает она, но пока ответа не получили.